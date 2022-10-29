Польша требует от Франции вернуть картину нидерландского художника Яна ван Гойена

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Польша ждет ответа от французских властей по поводу возврата картины, которая находится в коллекции музея Лувра. Речь идет о работе «Голландский берег реки» кисти Яна ван Гойена.

Директор Национального музея во Вроцлаве Петр Ощановский отметил, что картина одного из самых выдающихся нидерландских художников до Второй мировой войны принадлежала коллекции Силезского музея изящных искусств во Вроцлаве, и Польша ходатайствует о ее возвращении:

«У меня здесь нет никаких сомнений и могу ответственно заявлять, потому что у меня в архиве хранятся материалы, фото и документация. Мы не единожды под разными углами анализировали и придерживаемся мнения, что картина, которая с 2012 года находится в коллекции музея Лувра, это именно та картина, которая находилась в Вроцлаве и была украшением коллекции предвоенного Силезского музея изящных искусств».

Парижский музей до сих пор не ответил на запрос Министерства культуры и национального наследия Польши.

Напомним, что ранее министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский подтвердил, что книга выдающегося немецкого философа Иммануила Канта, подаренная президентом Франции Эмманюэлем Макроном Папе Римскому Франциску, не является военной потерей Польши.