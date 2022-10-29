Rail Baltica от Каунаса до Вильнюса будет проложена рядом с нынешней ж/д веткой

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Маршрут железнодорожной линии Rail Baltica европейского стандарта колеи от Вильнюса до Каунаса пройдет через Панеряй, Лентварис, к северу от Вевиса и Кайшядориса. Уже определены конкретные территории, земельные участки и их части, по которым будет проложена двухпутейная железная дорога.

Его планируется продолжить рядом с уже существующей железной дорогой с колеей в 1520 мм. В ходе подготовки специального плана запланированы соединения со станциями Вевис и Кайшядорис, Вильнюсским интермодальным терминалом, Вильнюсским и Каунасским аэропортами, сообщило во вторник Министерство транспорта и связи.

Протяженность основной линии достигнет 95 км, а с дополнительными соединениями — 156 км. Поездка на поезде из Вильнюса в Каунас без остановок на региональных станциях займет около 38 минут.

Вице-министр транспорта Лорета Маскалиовене говорит, что этот участок Rail Baltica является одним из самых сложных, так как он наиболее урбанизирован.

Оптимальный вариант маршрута Каунас-Вильнюс был утвержден в конце 2021 года после того, как было принято решение, что так называемый северный вариант лучше всего отвечает потребностям всех заинтересованных сторон.

План развития инженерной инфраструктуры линии Каунас-Вильнюс был подготовлен партнерами по совместному предприятию Sweco Lietuva и DB Engineering & Consulting.

В результате строительства Rail Baltica будет построена электрифицированная двухпутная железнодорожная линия европейской колеи из Варшавы через Каунас и Ригу в Таллинн. Ее общая протяженность в странах Балтии достигает 870 км: в Литве — 392 км, в Латвии — 265 км, в Эстонии — 213 км.

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