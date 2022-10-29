Европарламент одобрил кандидатуру Андрикене в Европейскую палату аудита

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Европейский Парламент (ЕП) во вторник утвердил кандидатуру Лаймы-Люции Андрикене, председателя Комитета по иностранным делам Сейма, в Европейскую палату аудита.

Согласно обнародованному во вторник сообщению ЕП, за кандидатуру Андрикене проголосовали 367 депутатов, против — 205, воздержались 64 депутата.

Окончательное решение о назначении членов Палаты на шестилетний срок принимается Советом Европейского Союза после консультации с Европарламентом.

Политик была делегирован на эту должность в мае после окончания срока полномочий бывшего представителя Литвы Римантаса Шаджюса.

Андрикене сказала, что опыт работы в Европарламенте позволяет ей хорошо понимать специфику работы Палаты – она пять лет проработала в Бюджетном комитете Европарламента, который подает в Палату аудита больше всего запросов и вопросов по реализации бюджета ЕС.

Европейская палата аудита, расположенная в Люксембурге, проверяет, правильно ли собираются и расходуются средства ЕС, и дает рекомендации Европейской Комиссии и правительствам стран-членов.

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