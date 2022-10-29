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Крупнейший аэропорт Европы может ограничить пассажиропоток перед Рождеством

Фото pixabay.com

The Guardian пишет, что аэропорт «Хитроу» (Лондон, Великобритания) не исключает введения новых ограничений на пассажиропоток перед Рождеством.

По данным администрации авиагавани, аэропорт сотрудничает с авиалиниями для согласования механизма, способного «выровнять спрос и предложение в период максимально загруженных дней перед Рождеством».

Отмечается, что для обеспечения полноценной работы аэропорта придётся нанять и обучить до 25 000 сотрудников, а в сложившихся условиях «это непростая задача».

Напомним, аэропорты Великобритании уже длительное время испытывают трудности с рабочей силой, которые возникли после выхода страны из ЕС и пандемии коронавируса.

В июле «Хитроу» уже ограничил пассажиропоток до 100 000 человек в день, лимит действует до 29 октября.

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