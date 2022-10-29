Глава NATO: «Мы не можем позволить Путину победить»

Генеральный секретарь NATO Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может позволить Путину победить в Украине, так как это бы стало катастрофой не только для Украины, но и сделало бы NATO более уязвимым.

«Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобиться. Мы не можем позволить президенту Путину победить. Это было бы катастрофой и трагедий для украинцев, но также сделает нас, союзников по NATО, более уязвимыми, так как Путин сделает вывод, что он может достигать своих целей, используя военную силу», – сказал Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире NATO в Брюсселе.

Йенс Столтенберг также отметил, что все войны заканчиваются за столом переговоров. «В то же время нам известно, что то, чего Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от ее успехов на поле боя», – сказал он.