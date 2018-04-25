Большой город-курорт построят на севере Египта

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Портал Al Monitor пишет, что большой новый город-курорт появится на севере Египта.

Город под названием Новый Аламейн построят недалеко от Мерса Матруха, на берегу Средиземного моря. В нём обустроят большой туристический район с отелями на 15 000 мест и набережной. Там также откроют парки развлечений, театры, жилые и коммерческие районы с небоскрёбами и даже новый международный аэропорт.

Власти ожидают, что в будущем по популярности Аламейн превзойдёт Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также поспособствует равномерному распределению населения по территории страны. В настоящий момент почти 95% 102-миллионного населения живёт по берегам Нила, а остальная территория Египта почти незаселенна. В Новом Аламейне смогут поселиться 6 млн жителей.

Строительство начнётся после того, как местность будет очищена от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся со Второй Мировой войны — тогда в этих местах велись бои. По оценкам экспертов, здесь придётся разминировать миллионы снарядов. Процесс разминирования начался в 2009 году при поддержке мирового сообщества и продолжается до сих пор.