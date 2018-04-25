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TOP,Клайпедский Вестник,Новости

Клайпедскому порту следует меньше рассчитывать на грузы с Востока на Запад – экономисты

Nuotrauka portofklaipeda.lt

После угроз лидера Беларуси Александра Лукашенко перенаправить белорусские грузы из Клайпедского порта в Россию экономист банка Luminor заявил, что порту следует меньше рассчитывать на потоки грузов с Востока на Запад. 

По мнению Жигимантаса Маурицаса, угрозы со стороны А. Лукашенко Клайпедскому порту должны дать ему стимул для переосмысления своего будущего. 

«Не следует ставить все инвестиционные средства на эту белорусскую карту, и, возможно, это будет хорошим стимулом для Клайпедского порта — подумать о своем будущем и об обеспечении конкурентоспособности другими способами», — сказал BNS Ж. Маурицас.

Он добавил, что при развитии инфраструктуры и порта, и железных дорог важно обращать внимание на политическую нестабильность в других странах, диверсифицировать деятельность и не рассчитывать слишком сильно на грузопотоки с Востока на Запад в обострившейся геополитической ситуации. 

Ж. Маурицас считает, что в регионе Балтийского моря конкуренция велика даже без учета политического аспекта, ведь и Россия, и Польша выделяют крупные средства на развитие инфраструктуры своих портов. Поэтому Клайпеде нужно обдумать другие способы, как увеличить свою конкурентоспособность.

«Образцом является терминал СПГ, который занялся другой посторонней деятельностью. Литва довольно многого добилась распределительным контейнерным центром. Думаю, что такие проекты более перспективны и безопасны, чем зависимость от грузов с Востока на Запад», — добавил Ж. Маурицас.

По его мнению, все грузы Беларусь из Клайпеды не перенаправит, кроме того, это невозможно сделать в сжатые сроки.

Во вторник А. Лукашенко заявил, что надеется договориться с Россией о перенаправлении белорусских товаров из стран Балтии в российские порты.

Угрозы перенаправления грузов появились из-за введения Литвой национальных санкций высокопоставленным чиновниками и президенту Беларуси. 

Ранее А. Лукашенко заявил, что грузы из Беларуси обеспечивают 30% доходов бюджета Литвы, однако экономист компании SME Finance Александр Изгородин говорит, что такие утверждения ошибочны, так как 70% бюджета Литвы составляют доходы от налогов — НДС и акцизов.

Несколько лет тому назад аудиторская компания Ernst & Young Baltic подсчитала, что одна тонна грузов Клайпедского порта приносит в госбюджет 11 евро дохода.

В прошлом году в Клайпедском порту было перевалено 14,1 млн тонн белорусских грузов, которые составили более 30% всего грузооборота порта (46,3 млн тонн). На основании подсчетов Ernst & Young Baltic, от белорусских грузов Литва получила около 155 млн евро дохода, что составляет 1,4% всех доходов бюджета (10,783 млрд евро). 

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