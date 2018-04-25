Г. Науседа обсудит с президентом Финляндии ситуацию в Беларуси

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Президент Гитанас Науседа с президентом Финляндии Саули Ниинистё в среду в ходе телефонной беседы обсудит ситуацию в Беларуси.

Офис президента Литвы сообщил, что Г. Науседа таким образом стремится сплотить лидеров региона «для единого ответа на приминение насилия властными структурами Беларуси против своих граждан» и на другие нарушения прав человека в Беларуси.

В Беларуси уже четвертую неделю продолжаются протесты против режима А. Лукашенко и сфальсифицированных результатов президентских выборов.

В понедельник Литва, Латвия и Эстония ввели национальные санкции против А. Лукашенко и еще 29-ти чиновников из-за насилия против мирных протестующих и фальсификации выборов. Им запрещен въезд в страны Балтии. Санкции в отношении минского режима обсуждаются и на уровне Евросоюза.