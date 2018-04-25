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Борьба лидеров партий в первом туре – победы и падения

Nuotrauka pixabay.com

Лидер списка партии консерваторов Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД) и кандидат на пост премьера Ингрида Шимоните единственная среди партийных лидеров уверенно победила в одномандатном округе.  

Лидерам других партий приходится довольствоваться более скромными результатами – части из них, среди них и нынешнему премьеру, лидеру списка правящих «аграриев» Саулюсу Сквярнялису еще придется сразиться во втором туре, а бывший на вершине списка партии труда Виргилиюс Юкна потерпел поражение и после рейтингования утратил и лидерские позиции в списке партии. 

Неудача в одномандатных округах ожидала и лидеров двух проигравших выборы партий – Збигнева Единского, Линаса Линкявичюса и Гедиминаса Киркиласа. 

BNS представляет обозрение результатов лидеров партий в первом туре, основанное на предварительных данных из 1988 участков (всего 1989).

Лидер Союза Отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис в Каунасе прошел во второй тур, набрав 38,04% голосов. Во втором туре он встретится с кандидатом «аграриев» Аудроне Янкувене, набравшей 12,77% голосов. 

Лидер списка консерваторов Ингрида Шимоните уже не в первый раз на выборах побеждает в первом туре в столичном округе Антакальнис. В воскресенье она получила 60,72% голосов. На втором месте остался кандидат Национального объединения Витаутас Раджвилас с  6,35% голосов. 

Результаты рейтингования партии подтвердили лидеров  – И. Шимоните и Г. Ландсбергис остались соответственно на первом и втором местах. 

Лидер списка Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ), премьер Саулюс Сквернялис прошел во второй тур в столичном округе Пилайте-Каролинишкес, набрав 14,38% голосов. Во втором туре он встретится с опередившей его кандидатом консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене, которая получила – 30,14% голосов.

Лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис не выдвигал своей кандидатуры в одномандатном округе. Результаты рейтингов не изменила позиций лидеров – С. Сквернялис первый в списке «аграриев», а Р. Карбаускис  – второй. 

Лидер списка Партии труда Виргилиюс Юкна в Кельмеско-Шилальском одномандатном округе потерпел поражение – набрал 5,58% голосов и остался шестым. Во втором туре в этом округе сразятся за мандат  лидер «Свободы и справедливости» Ремигиюс Жемайтайтис (28,36%) и кандидат консерваторов Йонас Гудаускас (23,84%).

В. Юкна также утратил позиции лидера партийного списка после рейтингования, с первого места на второе его вытеснил Антанас Гуога, поднявшийся с третьего места.   

Председатель Литовской социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас в Утянском округе остался вторым, набрав 19,99% голосов, во втором туре он встретится с опередившим его консерватором, нынешним европарламентарием Эдмундасом Пупинасом, набравшим  29,46% голосов. 

Г. Палуцкас сохранил позиции лидера партийного списка и после рейтинга кандидатов. 

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте набрала в округе зарубежных литовцев больше всего голосов – 34,31% и во втором туре она встретится с кандидатом консерваторов Далей Асанавичюте, набравшей  25,85% голосов. 

А.Армонайте также закрепилась в лидерах партийного списка после рейтингования.  

Лидер Либерального движения Викторая Чмитиле-Нельсен в столичном округе набрала 27,97% голосов и осталась второй. Во втором туре выборов она встретится с консерватором Миколасом Маяускасом, который ее незначительно опередил (28,92%). Она также сохранила свою позицию в партийном списке.  

Лидер списка Избирательной акции поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ — СХС) Збигнев Единский проиграл в округе Южной Налши, набрав 10,57% голосов и оставшись четвертым. Во второй тур здесь прошли «аграрий» Гинтаутас Киндурис (18,90%) и кандидат социал-демократов Шарунас Бирутис (18,06%).

З. Единский утратил позиции лидера после рейтингования, он спустился на третье место, уступив первые две позиции Рите Тамашунене и Ярославу Наркевичу.  В многомандатном округе эта партия не преодолела пятипроцентного заградительного барьера и не получила мандатов.

Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) на этих выбора потерпела фиаско. Ее председатель Гедиминас Киркилас впервые после многих сроков полномочий в сейме не пройдет в парламент. В столичном округе Фабийонишкес он остался на седьмом месте, набрав  4,75% голосов. Во втором туре здесь сразятся консерватор Айсте Гедвилене  (30,36%) и представитель Партии свободы Артурас Жукаускас (16,50%).

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс, возглавлявший список «социал-трудовиков» также не прошел в сейм – в округе Литовцев мира он набрал 13,02% и остался третьим.

Рейтинги не изменили позиций лидеров списка – Л. Линкявичюс остался первым, Г. Киркилас — вторым, однако эта партия набрала всего 3,17% голосов, и не получит мест по результатам выборов в многомандатном округе.  

В многомандатном округе партии делят 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах. 

В многомандатном округе списки кандидатов выдвинули 17 партий. 

Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем будут соревноваться кандидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места. 

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