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ГИК: наиболее активными были избиратели в возрасте 55–64 лет

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В первом туре парламентских выборов в Литве,  состоявшемся в минувшее воскресенье, явка составила 47,52%, женщины голосовали активней, чем мужчины, а наиболее активными были избиратели в возрасте от 55до 64 лет.  

Наиболее пассивными были избиратели в возрастной группе от 25 до 29 лет, представила предвыборную статистику председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Лаура Матийошайтите. 

«В парламентских выборах приняли участие 1 млн 67 тыс. 796 избирателей или 47,52% обладающих правом голоса граждан, из этого количества более 666 тыс. избиратели-женщины и 493 тыс. — мужчины. Наиболее активно шли голосовать избиратели возрастной группы 55 — 64 лет, на выборах проголосовало 125 тыс. женщин из этой возрастной группы и почти  95 тыс. мужчин», – сказала Л. Матийошайтите.

По данным ГИК, самыми пассивными были избиратели в возрасте 25–29 лет, в этой возрастной группе пришли голосовать 39 тыс. женщин и почти 35 тыс. мужчин. 

Из уже избранных 73 членов сейма 22 женщины и 48 мужчин. Из нынешних членов сейма в парламент избрано 46 депутатов, из них пять участвовали в выборах 2016 года с другой партией. 

По данным комиссии в первом туре выборов в многомандатном округе победила оппозиционная партия Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы) с 24,8% голосов избирателей, на втором месте — правящий Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) с 17,5% голосов.

Партия труда получила 9,47% голосов, Литовская социал-демократическая партия – 9,26%, Партия свободы – 9,02% голосов, Либеральное движение – 6,79% голосов.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный заградительный барьер в многомандатном округе, за бортом остались выходящие в нынешнюю правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ — СХС) Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП).

В многомандатном округе партии разделили между собой 70 мандатов из 141. Еще 71 депутат будет избран в одномандатных округах. 

Три члены сейма были избраны уже в первом туре – лидер списка консерваторов Ингрида Шимоните и два представителя ИАПЛ-СХС  Чеслав Ольшевский и Беата Петкевич.

В многомандатном округе кандидатов выдвигали 17 партий. Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем будут соревноваться кандидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места. 

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