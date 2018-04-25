Экономисты: Литву ожидает серьезный поворот от левой политики к правой

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На удивление удачные результаты правых: Союза Отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторы), Литовского либерального движения (ЛЛД) и Партии свободы (ПС), — в первом туре парламентских выборов позволяет прогнозировать, что Литву ожидает довольно серьезный поворот от левой политики к правой, говорят экономисты. По их словам, либеральные идеи в Литве «не умерли», а людям нужно больше экономических и личных свобод.

«Конечно, главная цель прежде всего — обеспечить определенную преемственность деятельности и перейти к главным задача государства — эффективному инвестированию средств европейского фонда ассигнований, проведению в жизнь «плана ДНК» и определиться, какое государство нам нужно», — сказал BNS экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

По его словам, в этом важна также будет и роль президента Гитанаса Науседы, так ак он говорил о поддержке партий, которым не нужно объяснить, что такое государство всеобщего благосостояния.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис отметил, что поскольку Либеральное движение и Партия свободы на выборах заметно превысили 5%-й заградительный барьер голосов и прошли в парламент, можно говорить о «ренессансе либерализма в Литве».

«Можно усмотреть четкую тенденцию, что либеральные идеи в Литве и не умерли, и не агонизируют. (…) В последние четыре года мы видели немало новых мер по ограничению экономической и личной свободы. Не нужно думать, что все запреты плохи, но многие жители хотели бы больше экономических свобод и снижения налогов», — сказал BNS Н. Мачюлис.

«На налоговом фронте мы наблюдали увеличение налогового бремени, особенно для наемных работников, это опять же четкий сигнал независимо от того, какое правительство будет формироваться — левоцентристское или правоцентристское, наверное, левым силам стоит вслушаться в то, что больше людей не считает, что повышение налогов, увеличение распределения через бюджет — это какое-то благо», — добавил он.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис сказал, что будущим властям следует стремиться к диалогу с бизнесом и не принимать резких решений, особенно в налоговой сфере.

«Все партии акцентировали социальный диалог и создание благоприятных условий для бизнеса, даже левоцентристские партии. Это очень радует, потому что в принципе мы видим, что так или иначе прошли они в сейм», — сказал BNS А. Романовскис.

По его словам, голосуя против радикальных партий, Литва показала, что волна популизма в стране схлынула.

Между тем глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене выразила опасения, что после того, как на выборах большую поддержку получили либеральные партии, будет забыто социальное благосостояние.

«Удивляет рост поддержки либеральному движению, мы представители скорее левых взглядов, наша главная миссия — заботиться о социальном благосостоянии каждого гражданина, а либералы, наоборот, декларируют свои взгляды, и мы видели, как было во время карантина, были попытки еще больше либерализовать Трудовой кодекс, они не высказываются за прогрессивные налоги или повышение налогообложения капитала», — сказала BNS И. Ругинене.

По ее словам, есть опасения, что если эти партии станут частью правящей коалиции, больше внимания будет уделяться бизнесу и работодателям, а не профсоюзам.

«Вторая сторона медали почему-то скрылась под этими свободами (…) социальная свобода, те же бесплатные услуги, образование, здравоохранение, перераспределение налогов, чтобы те, кто зарабатывает меньше всех, платили меньше (…) это скорее левые идеи, а главная миссия либералов — первый акцент на бизнес, снижение налогов», — сказала И. Ругинене.