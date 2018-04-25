default image
Спецпосланник ВОЗ призвал отказаться от тотального карантина при борьбе с COVID-19

Подробнее...
default image
Борьба лидеров партий в первом туре – победы и падения

Подробнее...
default image
ГИК: наиболее активными были избиратели в возрасте 55–64 лет

Подробнее...
default image
Экономисты: Литву ожидает серьезный поворот от левой политики к правой

Подробнее...
default image
Человечество может не дожить до следующего столетия – генсек ООН

Подробнее...
default image
В. Томашевский обещает уйти с поста председателя, но сомневается что партия это одобрит

Подробнее...
default image
Почти 30 млн женщин - жертвы современного рабства

Подробнее...
default image
В. Чмилите-Нильсен: результаты оцениваем положительно, но ожидали лучших

Подробнее...
default image
ЕС введет персональные санкции против Лукашенко

Подробнее...
default image
А. Армонайте: люди услышали наше послание

Подробнее...
default image
В Ирландии не осталось «Зеленого списка»

Подробнее...
default image
Г. Палуцкас: ожидания социал-демократов не оправдались, но есть надежда на 2-й тур

Подробнее...
default image
В. Успасских: неважно, кто будет формировать правительство, мы готовы сотрудничать

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы предлагает сократить срок изоляции до 10 дней – А.Вярига

Подробнее...
default image
Министров будем отбирать по способностям, в кабмине будет больше женщин – И. Шимоните

Подробнее...
default image
COVID-19: новая волна в Европе

Подробнее...
default image
Мы будем конструктивной оппозицией, говорит Р. Карбаускис

Подробнее...
default image
Коалиция согласия могла бы ответить чаяниям широкого круга избирателей - Г. Ландсбергис

Подробнее...
default image
ЕС подписал контракт на покупку американского препарата от COVID-19

Подробнее...
default image
В 1-м туре мандаты обеспечили себе два представителя ИАПЛ-СХС и И. Шимоните

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено 125 новых случаев коронавируса, общее число - 6248

Подробнее...
default image
Политологи: эти выборы могут быть переломными в литовской политике

Подробнее...
default image
В Беларуси запустили цепную реакцию на АЭС

Подробнее...
default image
На выборах в сейм лидируют консерваторы, вторые - "аграрии"

Подробнее...
default image
ИАЭС ищет оценщика потенциальных мест для захоронения отходов

Подробнее...
default image
На Сицилии власти запретили выпекать хлеб по воскресеньям

Подробнее...
default image
Явка на парламентских выборах в Литве составила 47,6%

Подробнее...
default image
Когда потребителя вводят в заблуждение

Подробнее...
default image
Сколько нужно зарабатывать, чтобы хватало на жизнь?

Подробнее...
default image
Повседневная жизнь без автомобиля

Подробнее...
default image
Подсчет голосов на выборах в сейм займет больше времени, чем обычно

Подробнее...
default image
Новый список компенсируемых лекарств

Подробнее...
default image
Важнейшие события в минувшие выходные в Литве

Подробнее...
default image
Тернистый путь к энергетической независимости

Подробнее...
default image
Табу на дым

Подробнее...
default image
«Утопия» в Русском драматическом театре

Подробнее...
default image
Где утилизировать автомобиль и получить компенсацию

Подробнее...
default image
Указатель улицы – на молдавском языке

Подробнее...
default image
Осенью – экономическая весна, но не для всех

Подробнее...
default image
Правила посещения пациентов

Подробнее...
TOP,Новости

Экономисты: Литву ожидает серьезный поворот от левой политики к правой

Фото pixabay.com

На удивление удачные результаты правых: Союза Отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторы), Литовского либерального движения (ЛЛД) и Партии свободы (ПС), — в первом туре парламентских выборов позволяет прогнозировать, что Литву ожидает довольно серьезный поворот от левой политики к правой, говорят экономисты. По их словам, либеральные идеи в Литве «не умерли», а людям нужно больше экономических и личных свобод.

«Конечно, главная цель прежде всего — обеспечить определенную преемственность деятельности и перейти к главным задача государства — эффективному инвестированию средств европейского фонда ассигнований, проведению в жизнь «плана ДНК» и определиться, какое государство нам нужно», — сказал BNS экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. 

По его словам, в этом важна также будет и роль президента Гитанаса Науседы, так ак он говорил о поддержке партий, которым не нужно объяснить, что такое государство всеобщего благосостояния. 

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис отметил, что поскольку Либеральное движение и Партия свободы на выборах заметно превысили 5%-й заградительный барьер голосов и прошли в парламент, можно говорить о «ренессансе либерализма в Литве». 

«Можно усмотреть четкую тенденцию, что либеральные идеи в Литве и не умерли, и не агонизируют. (…) В последние четыре года мы видели немало новых мер по ограничению экономической и личной свободы. Не нужно думать, что все запреты плохи, но многие жители хотели бы больше экономических свобод и снижения налогов», — сказал BNS Н. Мачюлис. 

«На налоговом фронте мы наблюдали увеличение налогового бремени, особенно для наемных работников, это опять же четкий сигнал независимо от того, какое правительство будет формироваться — левоцентристское или правоцентристское, наверное, левым силам стоит вслушаться в то, что больше людей не считает, что повышение налогов, увеличение распределения через бюджет — это какое-то благо», — добавил он.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис сказал, что будущим властям следует стремиться к диалогу с бизнесом и не принимать резких решений, особенно в налоговой сфере.

«Все партии акцентировали социальный диалог и создание благоприятных условий для бизнеса, даже левоцентристские партии. Это очень радует, потому что в принципе мы видим, что так или иначе прошли они в сейм», — сказал BNS А. Романовскис. 

По его словам, голосуя против радикальных партий, Литва показала, что волна популизма в стране схлынула. 

Между тем глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене выразила опасения, что после того, как на выборах большую поддержку получили либеральные партии, будет забыто социальное благосостояние. 

«Удивляет рост поддержки либеральному движению, мы представители скорее левых взглядов, наша главная миссия — заботиться о социальном благосостоянии каждого гражданина, а либералы, наоборот, декларируют свои взгляды, и мы видели, как было во время карантина, были попытки еще больше либерализовать Трудовой кодекс, они не высказываются за прогрессивные налоги или повышение налогообложения капитала», — сказала BNS И. Ругинене. 

По ее словам, есть опасения, что если эти партии станут частью правящей коалиции, больше внимания будет уделяться бизнесу и работодателям, а не профсоюзам. 

«Вторая сторона медали почему-то скрылась под этими свободами (…) социальная свобода, те же бесплатные услуги, образование, здравоохранение, перераспределение налогов, чтобы те, кто зарабатывает меньше всех, платили меньше (…) это скорее левые идеи, а главная миссия либералов — первый акцент на бизнес, снижение налогов», — сказала И. Ругинене. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.