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Человечество может не дожить до следующего столетия – генсек ООН

Фото из открытых источников

Человечество может не дожить до следующего столетия, если уже сейчас не начать бороться с глобальным потеплением на планете. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает пресс-центр ООН.

«Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешний век может оказаться последним для человечества», — сказал Гутерреш.

Он напомнил, что, по данным ученых, необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градусов по шкале Цельсия. Однако, несмотря на рекомендации климатологов, пока эта задача не выполняется.

«Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашей бездеятельности. Из-за зависимости от ископаемого топлива, которая укоренилась, мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления «, — добавил генсек ООН.

По словам Гутерреша, от климатического кризиса не застрахована ни одна страна мира. При этом в каждом государстве больше всего страдают самые бедные и наиболее уязвимые слои населения, которые меньше всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.

 «В последние 25 лет на долю самых богатых 10% населения мира приходилось более половины выбросов углерода в атмосферу, а на долю беднейших 50% — всего семь процентов. Мы все еще можем построить безопасный, справедливый и более устойчивый мир, но действовать надо быстро «, — сказал он.

Антониу Гутерриш призвал правительства и все международное сообщество взять на вооружение простой план, базирующийся на следующих принципах: 

  • приоритетные инвестиции в «зеленые» рабочие места;
  • отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;
  • прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива;
  • учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;
  • глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности.
  • помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.

Гутерриш подчеркнул, что этого плана действий уже придерживаются тысячи компаний, городов, регионов, университетов и частных инвесторов, взявших на себя обязательство к 2050 году сократить выбросы в атмосферу.

Ранее ученые предсказали мощнейшие засухи планетарного масштаба уже к середине столетия.

korrespondent.net

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