Борис Джонсон: мы будем поставлять технологии и ноу-хау, чтобы Украина никогда не подверглась шантажу

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Великобритания будет поставлять Украине технологии и ноу-хау, чтобы Украина никогда не подверглась шантажу и угрозам, заявил премьер-министр Борис Джонсон после встречи с президентом Украины в Киеве, сообщает inforesist.org.

«Мы – Великобритания и другие партнеры будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не подверглась ужасам вторжения, чтобы Украина никогда не подверглась шантажу или угрозам любым способом», — заявил Джонсон на брифинге с президентом Украины в Киеве в субботу.

9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом, о котором не сообщалось заранее. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал дополнительно отправить Киеву 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы.