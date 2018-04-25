Борис Джонсон: новое десятилетие может стать для Британии временем процветания и возможностей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что предстоящее десятилетие положит конец вражде и разногласиям, став для Соединенного Королевства временем процветания и возможностей. Об этом премьер заявил в традиционном новогоднем телевизионном обращении, сообщает ТАСС.

«Говоря «до свидания» 2019 году, мы можем перевернуть страницу с разногласиями, враждебностью и неопределенностью, вызванными Brexit, — сказал Джонсон, обращаясь к британцам. — Мы можем начать новую главу в истории нашей страны, где сплотимся и двинемся вперед вместе, раскрыв потенциал британского народа».

Глава правительства подчеркнул, что первым пунктом в политической повестке дня для него остается выполнение собственного обещания вывести Великобританию из состава ЕС к концу января. После этого правительство направит силы на выполнение приоритетных задач, в том числе развитие национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, улучшение качества бесплатного образования и повышение уровня безопасности.

Джонсон отметил, что был выбран «премьер-министром для всех», включая тех, кто голосовал за сохранение отношений с евросообществом или не отдал свои голоса за Консервативную партию Великобритании на прошедших 12 декабря 2019 года всеобщих выборах.