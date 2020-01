Vilniuje – 80 aikštelių nupuoštoms eglėms surinkti

Eglutes taip pat galima be eilės ir nemokamai atiduoti visose Vilniaus regione esančiose Didelių gabaritų (išskyrus Pumpėnų g. 10) ir Žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėse. Aikštelių sąrašą, adresus, darbo laiką bei kitą aktualią informaciją rasite http://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Eglutes taip pat galima nuvežti į UAB „Juknevičiaus kompostas“ (Liepkalnio g. 172, darbo laikas: 8.30 – 16.30 (pirmadieniais–penktadieniais). Čia surenkamos ir kirstos, ir vazonuose augusios eglės.

Vilniečiai skatinami pagalvoti ir apie antrinį eglių panaudojimą: uždengti šakomis jautrius šalčiui augalus sode, ar kieme, plonas eglės šakų sluoksnis gali būti puikus komposto dėžės pagrindas ir pan.

Vilniaus mokytojų namai sausio 6 d. 18 val. organizuoja renginį visai šeimai „Lik sveika, Kalėdų eglute“ ir ragina praėjus gražiausioms metų šventėms neskubėti išmesti žaliaskarių į gatves bei kviečia atnešti eglutes į Mokytojų namų kiemelį ir kartu palydėti jas miško globon.

Savivaldybė primena, kad už paliktas kalėdines eglutes ne tam skirtose vietose, gali grėsti bauda iki 140 eurų. Be to, nuo sausio 1 d. įsigalioja nauja atliekų tvarkymo mieste tvarka, pagal kurią prie konteinerių rastos stambiagabaritės atliekos, bus surenkamos ir išvežamos, tačiau už jų išvežimą bus išrašytos sąskaitos, kurias apmokės to namo, kuriam priskirtas konteineris gyventojai.

Gyventojai kviečiami pastebėjus neleistiną šiukšlinimą, pranešti savivaldybės Viešosios tvarkos pareigūnams, kurie identifikavę teršėją, jį nubaus. Tikimąsi, kad taip bus skatinamas sąmoningumas, sumažės netvarka prie konteinerių.

Sostinę kasdien tvarko 700 darbuotojų

Šventiniu laikotarpiu Vilniuje intensyviai dirba miestą tvarkančios bendrovės – kasdien tvarkosi apie 700 teritorijų tvarkytojų, pasitelkiant apie 290 technikos priemonių. Tvarkomi miesto šaligatviai, laiptai bei viešosios erdvės, gausiai lankomų kalėdinių mugių teritorijos.

Didelės pajėgos skirtos sutvarkyti miestą po Naujųjų metų šventės Katedros aikštėje. Čia, iškart pasibaigus šventei, apie 1 val. nakties pradės dirbti 30 teritorijų tvarkytojų kartu su specialia technika atliekoms surinkti ir išvežti. Iki ryto, visa teritorija bus sutvarkyta.

Kasdien tvarkomi šaligatviai, kur vyksta intensyviausias pėsčiųjų judėjimas, taip pat viešojo transporto laukimo paviljonai, pėsčiųjų perėjos, laiptai, aikštės, skverai. Šaltuoju metų laiku dangos prižiūrimos taip, kad būtų užtikrintas saugus pėsčiųjų judėjimas. Kiekvieną dieną įmonės stebi jų prižiūrimas teritorijas, ir esant poreikiui atlieka barstymo darbus. Darbuotojai taip pat akylai stebi orų prognozes ir matant, kad vyksta staigus orų pasikeitimas, pavyzdžiui, artėja snygis, yra vykdomi prevenciniai dangų barstymai.

Savivaldybės darbuotojai primena, kad kaip kad automobiliams reikalingos žieminės padangos, taip ir gyventojams reikalinga tinkama žieminė avalynė – miestas visomis išgalėmis stengiasi kuo labiau palengvinti judėjimą mieste šaltuoju metų laiku, tačiau patys gyventojai taip pat kviečiami pasirūpinti savo saugumu.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt