Вильнюсский аэропорт за 2019 год обслужил 5 млн пассажиров

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В последний день 2019 года Вильнюсский аэропорт установил рекорд: его услугами за год воспользовались 5 млн пассажиров, сообщает компания Lietuvos oro uostai.

«Потоки пассажиров в Вильнюсском аэропорту были самыми большими в истории. Мы завершили год, достигнув цели, которая очень важна для нас и позволяет нам продолжать планировать новые объёмы деятельности», — отметил руководитель Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис.

По его словам, в последнем квартале года пассажиропоток был увеличен за счёт запущенных в ноябре рейсов в Эйлат, и предпраздничных поездок.

В 2020 году ожидается еще больший пассажиропоток: весной следующего года из Вильнюсского аэропорта откроются семь новых направлений: Wizz Air — в Запорожье и Ереван, а Airbaltic — в Гамбург, Цюрих, Гётеборг, Дубровник и Риеку.