Борис Джонсон угрожает новыми выборами

Глава британского правительства Борис Джонсон пригрозил еще до Рождества провести в стране новые всеобщие выборы, если парламент не утвердит проект соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза.

Европейский союз готов отложить на три месяца Brexit, если премьер-министру Великобритании Борису Джонсону не удастся провести через парламент соглашение об условиях выхода из ЕС.

Об этом сообщило издание The Sunday Times 20 октября.

Источники издания сообщили, что «отсрочка» не обязывает Великобританию ждать до февраля, чтобы покинуть ЕС. Она сможет выйти, как только парламент утвердит соглашение по Brexit.

Джонсон считает, что Великобритания должна выйти из ЕС до 31 октября, даже если соглашение не будет утверждено.