Правящие будут выяснять, есть ли у них большинство для принятия бюджета

После голосования по спикеру Р.Карбаускис признал, что не ясно, есть ли у правящих большинство.

«Сейчас не могу ответить на этот вопрос, сложно ответить. Я попытаюсь спросить представителей других фракций, особенно тех, которые не участвовали в голосовании, считают ли они себя по-прежнему частью коалиции», – сказал журналистам во вторник Р. Карбаускис.

«Если будет возможно, что считают (частью коалиции – BNS),бюджет мы примем без проблем, если фракция уже не видит себя в правящем большинстве, то будут проблемы с бюджетом», – сказал Р. Карбаускис.

Однако в ответ на просьбу назвать правящую фракцию, не участвовавшую в голосовании по В. Пранцкетису, он не смог этого сделать.

Во вторник по инициативе правящих во время повторного голосования за отзыв В. Пранцкетиса с занимаемого поста проголосовали 63 члена сейма, «против» были пять, 11 бюллетеней были испорчены. Между тем, для увольнения спикера требовался минимум 71 голос.

В тайном голосовании участвовали лишь члены правящих фракций «аграриев», социал-трудовиков, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, фракции «Во благо Литвы», а также несколько представителей Смешанной группы депутатов.

Премьер Саулюс Сквярнялис в голосовании не участвовал. Оппозиция также не участвовала в голосовании.