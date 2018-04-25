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Правящие будут выяснять, есть ли у них большинство для принятия бюджета

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

После неудавшегося голосования по отставке спикера сейма Виктораса Пранцкетиса в среду коалиционный совет будет выяснять, обладают ли правящие по-прежнему большинством голосов, и хватит ли их для принятия бюджета страны. 

«Возникает вопрос о большинстве, он логичный, и на него нужно ответить. Выслушаем не согласовавших  мотивы и договоримся, будут ли голосовать по бюджету, или нет», – сказал журналистам лидер Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

«В вопросе голосования по бюджету нужно получить заверения фракций, поскольку, если идти в неизвестность с голосованием по бюджету, то нам тогда нужно начать какие-то переговоры с другими фракциями о том, что делать дальше», – сказал Р. Карбаускис.

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После голосования по спикеру Р.Карбаускис признал, что не ясно, есть ли у правящих большинство. 

«Сейчас не могу ответить на этот вопрос, сложно ответить. Я попытаюсь спросить представителей других фракций, особенно тех, которые не участвовали в голосовании, считают ли они себя по-прежнему частью коалиции», – сказал журналистам во вторник Р. Карбаускис.

«Если будет возможно, что считают (частью коалиции – BNS),бюджет мы примем без проблем, если фракция уже не видит себя в правящем большинстве, то будут проблемы с бюджетом», – сказал Р. Карбаускис.

Однако в ответ на просьбу назвать правящую фракцию, не участвовавшую в голосовании по В. Пранцкетису, он не смог этого сделать.

Во вторник по инициативе правящих во время повторного голосования за отзыв В. Пранцкетиса с занимаемого поста проголосовали 63 члена сейма, «против» были пять, 11 бюллетеней были испорчены. Между тем, для увольнения спикера требовался минимум 71 голос.

В тайном голосовании участвовали лишь члены правящих фракций «аграриев», социал-трудовиков, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, фракции «Во благо Литвы», а также несколько представителей Смешанной группы депутатов.  

Премьер Саулюс Сквярнялис в голосовании не участвовал. Оппозиция также не участвовала в голосовании. 

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