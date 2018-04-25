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Дублинские власти платили рэкетирам

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Криминальные группировки Дублина платили 12-летним детям, чтобы те занимались террором на стройках социального жилья в городе. Дети терроризировали строителей и мешали им работать.

В итоге, застройщикам пришлось платить местным криминальным авторитетам, чтобы те “крышевали” строительные объекты. 

Высокий суд сообщил, что средства на защиту от малолетних нападающих выделял подрядчикам Дублинский городской совет.

Преступникам были выплачены значительные суммы денег, чтобы предотвратить нападения на строительные площадки по всему Дублину, подтвердили источники в строительной отрасли и Совете. В Совете отрицают выделение денег подрядчикам на защиту от криминальных авторитетов.

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В то же время, источники издания The Irish Times утверждают, что платить бандитам за прекращение нападений на стройплощадки – обычное дело в нескольких районах столицы. Речь идет о таких районах, как Баллимун, Баллифермот и др.

russianireland.com
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