Доходы госбюджета и бюджетов самоуправлений в этом году на 2,4% превысили прогнозы

Фото pixabay.com

Доходы государственного бюджета и бюджетов самоуправлений в январе-сентябре составили 7,974 млрд евро – на 2,4% больше, чем прогнозировалось.

Доходы госбюджета составили 6,515 млн евро – на 1,1% больше, чем прогнозировалось, доходы госбюджета от налогов составили 6,008 млрд евро или на 0,8% больше, сообщило Министерство финансов.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) составили 2,844 млрд евро – на 1,3% меньше, чем прогнозировалось. Поступления подоходного налога в госбюджет и бюджеты самоуправлений в этом году составили 2,423 млн евро – на 4,5% больше, чем прогнозировалось.