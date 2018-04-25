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Культура

Борис Гребенщиков и легендарный «Аквариум»!

Борис Гребенщиков — «посол рок-н-ролла в неритмичной стране» (по собственному скромному определению), выступит в Литве! Единственный концерт состоится в Вильнюсе 26 мая в 19:00 на сцене вильнюсского зала «Compensa»! По желанию БГ, да и зрителей в этот раз партер будет стоячий, а сидячие места будут только на балконе!

Только на этом концерте БГ и его группа исполнят особую программу, включающую в себя как золотые хиты, так и интригующие новые песни!

Борис Гребенщиков — один и в составе «Аквариума» — играет музыку уже больше сорока лет. Он записал десяток самиздатовских альбомов и еще полтора десятка официальных, когда слово «рок» перестало быть запрещенным.

БГ первым из русских смог адаптировать всю эстетику современной ему музыкальной культуры Запада к особенностям родного языка. И сегодня он продолжает показывать, как можно оставаться русским и петь не только петербургские романсы, но и ямайскую музыку реггей, американский фолк и ирландские баллады.

Борис Гребенщиков – не просто знаменитый певец и музыкант. Он еще и переводчик, писатель, художник, радиоведущий, знаток восточной философии. Разнонаправленность его интересов и глубина познаний способствовали превращению БГ в настоящего культового персонажа. И поэтому каждый его концерт – почти магический ритуал, после которого, по свидетельству участвующих в нем, в сердце остается ощущение праздника.

В творчестве «Аквариума» родилась целая эпоха — эпоха свежего воздуха, стихи Гребенщикова заставили думать и взрослеть. Песни группы воспитали не одно поколение: глубокие, наполненные сложным сплетением смыслов, они призывают остановиться, набрать того самого свежего воздуха в легкие и хоть на секунду – на выдохе – вспомнить о главном. Музыка «Аквариума» – бесконечный поиск ответов, на которые и целой жизни мало.

Для своих поклонников Борис Борисович является намного большим явлением, чем просто кумиром. Его считают духовным наставником и предводителем. Культовая фигура русской культуры, отец-основатель советского рока, идеолог молодежи 70-90-х — сам Гребенщиков без восторга относится к этим заслуженным титулам, предпочитая называть себя «человеком, делающим музыку».

Философ, композитор и поэт Борис Гребенщиков, творчество которого всегда было и будет актуальным, придерживается в музыке особого и непохожего ни на кого стиля. Всего на счету у Гребенщикова больше 50 альбомов и около 1000 песен. Бориса Гребенщикова знают не только в России и странах СНГ, но и далеко за рубежом – в Великобритании, Франции, США и других странах.

Вильнюс всегда был особым местом для Бориса Гребенщикова и его коллег по группе! Именно с Литвой связаны многие открытия, приятные встречи, неожиданные повороты в творчестве, доброе и светлое, чем БГ и музыканты щедро делились и делятся с публикой на сцене!

Каждый концерт «Аквариума» — это праздник!

Нам остается только пригласить вас праздновать вместе с нами!

Билеты на единственный концерт Бориса Гребенщикова 26 мая в 19:00 в зале «Compensa» продаются во всех кассах Bilietai.lt! Любая информация о концерте, групповые заявки  +37067176502,+37064536403

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