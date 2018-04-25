И снова театр одесского разлива «Ланжерон»

17 декабря в 11 час. и 18 декабря в 12 час. в театре Дворца францисканцев (ул. Траку, 9/1) театр одесского разлива «Ланжерон» (Украина) представит рождественскую сказку «Секрет домовенка Ниссе».

Хотите окунуться в сказочную атмосферу, хотя бы на миг поверить, что рождественские чудеса существуют? Театр «Ланжерон» приглашает вас в гости к самому Санта Клаусу и его доброй Миссис Клаус! Вы не только попадете в уютную, волшебную атмосферу таинственного праздника, но и узнаете самый сокровенный секрет домовенка Ниссе! Познакомитесь с его друзьями и узнаете тайны Рождества!

Поиграете, улыбнетесь, увидите чудо и волшебство! Вас ждет удивительно добрая, трогательная и, конечно, самая рождественская сказка для всей семьи о дружбе и преданности, о смелости, о верности и любви!

Да! И не забудьте сделать селфи у Санты в гостях у волшебного камина – и тогда вас непременно в Новом году будет посещать только удача!

Сказочные исполнители и волшебства вдохновители: Галина Панибратец и заслуженный артист Украины Виталий Бондарев. Спектакль рассчитан на аудиторию от 5 лет и старше.

Театр «Ланжерон» представляет рождественский спектакль-сказку с куклами, контактными декорациями с интерактивным участием зрителей в сюжете сказки.

17, 18 декабря в 19 час. там же театр представит спектакль, созданный по одесским рассказам Исаака Бабеля«Суета сует…»

«Суета сует…» в исполнении В. Бондарева смешит, потрясает, захватывает неподдельным сопереживанием опытного, ярко и разнопланово одаренного актера-человековеда той горемычной нескладухе, которая сопутствует жизни бабелевских героев. Да разве только их жизни?…

Не удивительно, что рано или поздно у театра с такой вывеской проявился интерес к известному во всем мире гению еврейской нации Исааку Бабелю. Специфика театра «Ланжерон» — постановки в формате моноспектакля. Этот формат, по существу, являющийся лакмусом актерского пилотажа В. Бондарева, имеет свои преимущества. Такой «театр в чемодане» легок на подъем, мобилен, контактен. Благодаря этому новоиспеченный спектакль уже успел стать лауреатом международных фестивалей. Трудность же такого формата связана с тем, что актеру необходимо в одиночку совладать с галереей бабелевских трагикомических персонажей и при этом нигде не повториться!

Встреча с Бабелем принесла Бондареву несомненный творческий успех.

Спектакль построен таким образом, чтобы к финальной точке аплодисментов вывести зрителей на небывалую высоту надежды на лучшее будущее.

Несколько десятков героев, одушевленных В. Бондаревым, пройдут перед глазами за время спектакля, и все они — от кроткой матери Карла-Янкеля до эпизодического обитателя богадельни — «полнокровные», сценически равноправные герои.

Билеты можно приобрести в: Bilietai.lt