Боррель: ЕС быстро сокращает закупки газа из РФ

Фото European Union 2019 — Source : EP

Государства-члены Евросоюза продолжают сокращать закупки российских нефти и газа без введения эмбарго на них. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам конференции в Мадриде в среду, 20 апреля.

«Каждая страна очень быстро сокращает свои закупки российской нефти и газа без необходимости соглашения, чтобы сделать это через запрет. Сначала они увеличились, потому что нужно было пополнить запасы, но теперь все страны, в том числе наиболее зависимые, предпринимают значительные усилия по сокращению закупок», — сказал дипломат.

Также он анонсировал, что на следующих советах ЕС будет обсуждаться возможность принятия мер по запрету российских энергоресурсов.

«У Европейской комиссии есть план по сокращению потребления российского газа на две трети. Мы должны избавиться от этой зависимости, и лучший способ сделать это — развивать возобновляемые источники энергии, мы не должны возвращаться к углю», — подчеркнул Боррель.

Напомним, Венгрия отказывается поддерживать введение эмбарго на поставки российской нефти и газа.