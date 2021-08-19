Боррель назвал события в Афганистане катастрофой, которую не смогли предвидеть разведки

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События в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире, и ее не смогли предвидеть западные разведки, заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития, он заявил, что развитие ситуации стало неожиданным и для пришедшего к власти радикального движения «Талибан», сообщает ТАСС.

«Это катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть. Я уверен, что даже «Талибан» не мог этого предвидеть», — заявил он.

Инвестиции в Афганистан

Запад инвестировал в Афганистан огромные средства, только США тратили на эту страну $300 млн в день на протяжении последних 20 лет, заявил Боррель.