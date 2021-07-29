Боррель призвал Евросоюз искать пути взаимопонимания с Россией

Фото europa.eu

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Евросоюзу следует искать пути взаимодействия с Россией. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в четверг интервью газете El Pais, сообщает ТАСС.

«В отношении России перед Европейским советом стояла задача подготовить отчет, в котором была бы проанализирована текущая ситуация и перспективы отношений, которые находятся на самой низкой отметке за многие годы, — отметил глава дипломатии ЕС. — Накануне его презентации Франция и Германия объявили о своем намерении предложить встречу между президентом России Владимиром Путиным и 27 [странами — членами ЕС]».

«Франко-германское предложение было отклонено и мимоходом показало, насколько чувствительны отношения с Россией для некоторых стран, — добавил Боррель. — Можно подумать, что если [президент США] Джо Байден встретился с Путиным, то почему не могут европейские лидеры. Но между Байденом и Россией есть Атлантический океан, а некоторые европейские страны отделены от России только границей».

«Однако мы должны искать пути взаимопонимания с Россией по вопросам, [для решения] которых нуждаемся в ней», — считает глава дипломатии ЕС. «Я также не очень уверен, что наиболее подходящий формат [для налаживания диалога] — это Путин в окружении 27 [стран — членов сообщества], — добавил Боррель. — Сперва 27 [государств ЕС] должны будут договориться о том, что они скажут Путину».

«Политика не может быть основана только на санкциях, но наступает момент, когда их необходимо ввести, потому что в противном случае это означало бы, что вы ограничиваетесь заявлениями», — уточнил глава дипломатии ЕС.