Qatar Airways стала лучшей авиакомпанией года

Фото pexel.com

«Интерфакс» сообщает, что авиаперевозчик Qatar Airways был признан «авиакомпанией года» по версии сайта AirlineRatings.com, исследующего безопасность и качество работы в авиаотрасли.

Сайт представил свой традиционный рейтинг Top Airlines in the World, эксперты оценивали авиакомпании по таким критериям, как безопасность, обслуживание на борту, комфорт пассажиров, маршруты перелётов, а также меры реагирования на пандемию COVID-19.

Первое место в ТОП-20 досталось Qatar Airways, в первую пятёрку также входят Air New Zealand, Singapore Airlines, Qantas Airways и Emirates Airlines.

Примечательно, что с прошлого года Qatar Airways поднялась на восемь позиций, ранее в списке лидировала Air New Zealand.