Боррель раскритиковал состояние ВС стран-членов ЕС

При этом он обратил внимание, что за это время, произошла серия резких и несогласованных сокращений оборонных бюджетов по всей Европе тогда, когда США, Китай, Россия и другие в разы увеличили свои.

«Итак, относительный разрыв между европейскими странами и другими резко увеличился. Как я неоднократно утверждал, это то, что мы должны срочно решить», — отметил он.

Боррель обратил внимание на Китай.

«Сейчас его военно-морской флот имеет больше кораблей, чем флот США. Кроме того, мы видели этим летом вокруг Тайваня, как Китай готов использовать свои вооруженные силы, чтобы посылать четкие сигналы», — отметил он.

В то же время, по словам Борреля, европейские вооруженные силы превратились в своеобразные «бонсай-армии».

«Европейские армии «выхолостили» и описали как «бонсай-армии»: они выглядят как настоящие, но сократились до миниатюрных версий», — считает дипломат.

В качестве примера он привел заявление начальника Генерального штаба Франции, который открыто поставил под сомнение способность французской армии вести конфликт «высокой интенсивности» на европейской земле.

Боррель призвал европейские страны задуматься о том, как вести территориальную оборону и асимметричную войну на расстоянии.

По словам Борреля, это надо делать в рамках НАТО, поскольку почти все страны-члены ЕС сейчас являются членами Альянса.