В G7 осудили Россию за захват ядерных объектов

«Российская Федерация должна немедленно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и уважать территорию и суверенитет Украины», – заявляют в G7.

В заявлении подтверждается, что «Запорожская АЭС и производимая ею электроэнергия по праву принадлежат Украине», и подчеркивается «неприемлемость попыток России отключить станцию ​​от украинской энергосистемы».

В заявлении подчеркивается, что ЗАЭС не должна использоваться для военных действий или хранения военных материалов.

Кроме того, Группа выражает «глубокое сожаление» о том, что Россия заблокировала консенсус на Конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку отказалась взять на себя ответственность за создание угрозы безопасности ядерных объектов Украины, и указывает, что такая позиция «нельзя рассматривать как акт добросовестности».

Отметим, сегодня на Запорожскую АЭС отправилась миссия МАГАТЭ, которая должна проверить ее работу и безопасность при оккупации российскими войсками.