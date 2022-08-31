В G7 осудили Россию за захват ядерных объектов

Группа по нераспространению ядерного оружия стран Большой семерки выступила с осуждением действий России на ядерных объектах Украины. Заявление опубликовал Госдепартамент США.
Так, Группа обеспокоена угрозой, которую сохранение контроля российских вооруженных сил над украинскими ядерными объектами представляет для безопасности этих объектов. «Эти действия значительно повышают риск ядерной аварии или инцидента и подвергают опасности население Украины, соседних государств и международное сообщество», — говорится в сообщении.
«Российская Федерация должна немедленно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и уважать территорию и суверенитет Украины», – заявляют в G7.
В заявлении подтверждается, что «Запорожская АЭС и производимая ею электроэнергия по праву принадлежат Украине», и подчеркивается «неприемлемость попыток России отключить станцию от украинской энергосистемы».
В заявлении подчеркивается, что ЗАЭС не должна использоваться для военных действий или хранения военных материалов.
Кроме того, Группа выражает «глубокое сожаление» о том, что Россия заблокировала консенсус на Конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку отказалась взять на себя ответственность за создание угрозы безопасности ядерных объектов Украины, и указывает, что такая позиция «нельзя рассматривать как акт добросовестности».
Отметим, сегодня на Запорожскую АЭС отправилась миссия МАГАТЭ, которая должна проверить ее работу и безопасность при оккупации российскими войсками.