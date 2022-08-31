Главы МИД ЕС в Праге обсуждают отношения с Россией

В частности, обсудят тему виз для россиян. В этой связи Боррель отметил, что «есть разные взгляды среди разных государств-членов», и пообещал работать над достижением «единой позиции, ведь Европа не может позволить себе быть разъединенной в столь важном вопросе».

«Мы должны думать о будущих отношениях с россией: как мы будем действовать с ней в будущем после того, что произошло в Украине. Надо думать о будущем. Отношения с путинской Россией будут очень сложными», — заявил Боррель.

Дипломат напомнил, что война повлекла за собой «системный энергетический и продовольственный кризис, он ежедневно влияет на европейские общества все больше», однако страдают также люди в Африке, Азии и Латинской Америке.

При этом встреча в Праге неформальна, поэтому не стоит ожидать официальных решений.

Также к министрам ЕС присоединятся коллеги из Украины, Молдовы и Грузии.

Ранее на встрече министров стран ЕС Германия и Франция выступили против визового запрета для всех россиян, их поддержала Австрия.

Вместе с тем, накануне в Германии заявили, что приостанавливают упрощенный визовый режим с РФ.