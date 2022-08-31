Главы МИД ЕС в Праге обсуждают отношения с Россией

В столице Чехии Праге в среду, 31 августа, проходит встреча глав МИД стран Евросоюза, на которой обсуждают войну в Украине и отношения с Россией, сообщает Укринформ.
Перед началом встречи глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал три ее основные темы: обсуждение отношений ЕС с Россией в контексте войны против Украины, а также шире; поддержка Украины и влияние войны «на весь мир».
В частности, обсудят тему виз для россиян. В этой связи Боррель отметил, что «есть разные взгляды среди разных государств-членов», и пообещал работать над достижением «единой позиции, ведь Европа не может позволить себе быть разъединенной в столь важном вопросе».
«Мы должны думать о будущих отношениях с россией: как мы будем действовать с ней в будущем после того, что произошло в Украине. Надо думать о будущем. Отношения с путинской Россией будут очень сложными», — заявил Боррель.
Дипломат напомнил, что война повлекла за собой «системный энергетический и продовольственный кризис, он ежедневно влияет на европейские общества все больше», однако страдают также люди в Африке, Азии и Латинской Америке.
При этом встреча в Праге неформальна, поэтому не стоит ожидать официальных решений.
Также к министрам ЕС присоединятся коллеги из Украины, Молдовы и Грузии.
Ранее на встрече министров стран ЕС Германия и Франция выступили против визового запрета для всех россиян, их поддержала Австрия.
Вместе с тем, накануне в Германии заявили, что приостанавливают упрощенный визовый режим с РФ.korrespondent.net