Знакомьтесь – это наша питомица Брела. Утром наши волонтеры обнаружили у входа коробку с запиской. Обычно такие коробки означают только одно – животное подбросили. Так оказалось и на этот раз. Мы нашли испуганное маленькое (около 3 месяцев от роду) существо. В записке хозяйка объяснила, почему больше не может заботиться о кошечке. Так как свободных мест в приюте не было, малышку взял к себе наш волонтер Мантас. Если хотите стать новым другом Брелы, свяжитесь с нами по тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».