Креативная контрабанда

Так, недавно вновь был зафиксирован случай доставки контрабанды сигарет с помощью дрона. Как сообщили в литовской погранслужбе, наряд пограничников услышал звуки дрона, а затем обнаружил его и визуально с помощью прибора ночного видения. Пограничники воспользовались средствами для перехвата дрона и посадили его на землю. Звук беспилотного летательного аппарата был слышен в темноте, друскининкские пограничники увидели его через переносную тепловизорную камеру. Сотрудники Государственной службы охраны границы использовали средства ограничения беспилотных летательных аппаратов для срыва полета беспилотника и заблокировали его управление. После приземления дрона пограничники устроили засаду. Через три часа в нее попали трое жителей Друскининкского муниципалитета. Они пришли за грузом контрабандных сигарет и были задержаны. Ведется следствие.

Запрещенный груз – в битумном покрытии

В прошлом месяце в Шальчининкай таможенники задержали рекордную партию контрабандных сигарет стоимостью 1,5 млн евро — 822 коробки, спрятанные в грузе с битумным покрытием.

Как сообщили в Криминальной службе таможни, приехавший на погранпереход Шальчининкай на грузовике Renault гражданин Беларуси декларировал, что намерен перевезти через Литву в Польшу груз битумного покрытия.

Контрабандный груз обнаружили сотрудники, которые проверили полуприцеп с помощью системы рентгеновского контроля.

Выяснилось, что битумное покрытие на самом деле было только в части полуприцепа, а все остальное пространство было заполнено коробками белорусских сигарет Minsk Capital, Minsk Superslims и NZ Gold.

Схрон в газовозе

Грузовой тягач Man, который транзитом вез через Литву сжиженный газ, таможня задержала еще 17 ноября. После проверки цистерны рентгеном выяснилось, что она заполнена сигаретами. Всего обнаружено более 286 000 пачек стоимостью свыше миллиона евро. Тягачом Man управлял гражданин России, который приехал в Мядининкай из Беларуси. Водитель указал, что везет транзитом в Калининградскую область 19 т сжиженного газа. Однако после проверки цистерны выяснилось, что она заполнена сигаретами. Подсчет затянулся – только на днях выяснилось, что всего в цистерне было 286 833 пачки сигарет Minsk Capital QS с белорусскими бандеролями. Стоимость этих сигарет с налогами – 1,071 млн евро.

Тайник в автомобиле

Пограничники задержали в Каунасе троих белорусов и литовца, которые доставали из тайника на дне автомобиля и грузили в другой автомобиль контрабандные сигареты. На окраине Каунаса во дворе одного дома заметили четырех мужчин, которые из тайника в днище микроавтобуса Fiat Ducato выгружали в стоявший рядом автомобиль Škoda Praktik контрабандные сигареты. У микроавтобуса были немецкие номера, легковой автомобиль зарегистрирован в Литве. Пограничники задержали подозреваемых. Выяснилось, что это граждане Беларуси 23, 35 и 36 лет и 35-летний каунасец. Белорусы находились в Литве на законных основаниях.

По предварительным данным, в общей сложности обнаружено 11 493 пачки сигарет Minsk Capital QS с белорусскими бандеролями. Ведется расследование. Подозреваемым грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ