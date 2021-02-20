Brexit: 27% жителей Британии хотят присоединения к ЕС

Также выяснилось, что 27% опрошенных жителей Соединенного Королевства хотят гораздо более тесных отношений с Европейским Союзом с целью повторного присоединения. 22% хотят более тесных отношений, но не вступать в блок. А 12% предпочли бы отойти еще дальше от Европы.

24% респондентов, одобряющих соглашение, положительно его оценивают с оговоркой. По их мнению, это было самое лучшее соглашение на «ближайшее будущее».