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В Чехии людей обязали носить одновременно две маски

Фото pixabay.com

Власти Чехии обязали людей носить респиратор или две хирургические маски одновременно в общественных местах. Об этом сообщает чешское издание iDNES .

Теперь в магазинах, общественном транспорте и больницах отныне будет обязательно носить респираторы FFP2 / KN95 / N95 или две хирургические маски, надетые друг на друга, заявил глава Минздрава Ян Блатны после заседания правительства.

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«В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации», — пояснил министр.

Он добавил, что эти меры необходимы в общедоступных местах с большим скоплением людей. Прежде министр заявлял, что будет настаивать, чтобы как можно больше людей носили респираторы FFP2, чтобы остановить мутацию британского варианта коронавируса.

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korrespondent.net

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