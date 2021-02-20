В Чехии людей обязали носить одновременно две маски

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Власти Чехии обязали людей носить респиратор или две хирургические маски одновременно в общественных местах. Об этом сообщает чешское издание iDNES .

Теперь в магазинах, общественном транспорте и больницах отныне будет обязательно носить респираторы FFP2 / KN95 / N95 или две хирургические маски, надетые друг на друга, заявил глава Минздрава Ян Блатны после заседания правительства.