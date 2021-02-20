Комитеты сейма выработают проект резолюции о положении уйгуров в Китае

Комитеты По национальной безопасности и обороне (КНБО) и По иностранным делам (КИД) в среду договорились выработать проект резолюции о положении уйгуров в Китае.
«Один из моментов, о которых мы просим в проекте резолюции, которые предлагаем, к которым призываем — это инициированное ООН или другое независимое международное правовое расследование о преступлениях в Синьцзяне», — рассказала о проекте социал-демократ Довиле Шакалене на совместном заседании комитетов.
«В ответ на рост данных международных исследований о все более тяжких и массовых нарушениях прав человека в Китае, видя шаги международного сообщества, например, жесткие заявления бывшего государственного секретаря наших стратегических партнеров США Майка Помпео и нынешнего госсекретаря Энтони Блинкина о геноциде уйгуров, мы не можем делать business as usual («делать дело в любом случае»), мы должны реагировать», — отметила Д. Шакалене.
Подготовить проект документа планируется до начала весенней сессии 10 марта.
Парламентарий, которая является сопредседателем Межпарламентского альянса по Китаю (IPAC), инициировала проект резолюции с коллегами после показанного в начале февраля репортажа BBC World News о пытках и сексуальном насилии над уйгурками в китайских лагерях.
По информации правозащитников, как минимум миллион уйгуров и других тюркоязычных мусульман Китая находятся в так называемых перевоспитательных лагерях в северо-западном китайском регионе Синьцзян. Китай также обвиняют в насильственной стерилизации уйгурских женщин.
Сначала Пекин отрицал существование подобных лагерей, но сейчас он называет их центрами профессиональной подготовки для борьбы с радикализацией мусульман и сепаратистскими тенденциями. По информации официального Пекина, люди там обучаются добровольно, получают лучшие возможности для трудоустройства.
По причине поведения с уйгурами, тибетцами и в связи с вопросом Гонконга на Китай оказывала давления как прежняя, так и новая администрация США.
В регионе Синьцзян в Китае проживают уйгурское меньшинство, уйгуры — преимущественно мусульмане.
В переданном BNS комментарии посольство Китая отмечает, что договоренность комитетов подготовить резолюцию основывается на «дезинформации, среди которой и заявления М. Помпео».
«Так называемый «геноцид» и прочие абсурдные предположения о Синьцзяне не имеют никаких оснований и искажают факты. Они созданы в основном М. Помпео и другими, такими, как он, по скрытым политическим мотивам», – утверждает посольство.
По информации посольства, с 2014 года внутренний валовой продукт в регионе Синьцзян в среднем растет более чем на 7% в год, а уйгурское население в нем в последнее десятилетие выросло с 10,17 млн до 12,72 млн человек.
«Никакой «геноцид» не вызовет роста населения», – подчеркнуло посольство.
«Любой человек, который придерживается правосудия и уважает факты, мог бы сделать объективный и ясный вывод о ситуации в Синьцзяне. Мир, процветание, развитие и прогресс в сфере прав человека в регионе Синьцзян выдержали проверку временем и фатами», – отметило посольство.
И новая, и прежняя администрация США оказывала давление на Китай в связи с его обращением с уйгурами, тибетцами и в вопросе Гонконга.
В регионе Синьцзян в Китай проживают уйгурское меньшинство, уйгуры — преимущественно мусульмане.