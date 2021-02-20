Комитеты сейма выработают проект резолюции о положении уйгуров в Китае

Парламентарий, которая является сопредседателем Межпарламентского альянса по Китаю (IPAC), инициировала проект резолюции с коллегами после показанного в начале февраля репортажа BBC World News о пытках и сексуальном насилии над уйгурками в китайских лагерях.

По информации правозащитников, как минимум миллион уйгуров и других тюркоязычных мусульман Китая находятся в так называемых перевоспитательных лагерях в северо-западном китайском регионе Синьцзян. Китай также обвиняют в насильственной стерилизации уйгурских женщин.

Сначала Пекин отрицал существование подобных лагерей, но сейчас он называет их центрами профессиональной подготовки для борьбы с радикализацией мусульман и сепаратистскими тенденциями. По информации официального Пекина, люди там обучаются добровольно, получают лучшие возможности для трудоустройства.

По причине поведения с уйгурами, тибетцами и в связи с вопросом Гонконга на Китай оказывала давления как прежняя, так и новая администрация США.

В регионе Синьцзян в Китае проживают уйгурское меньшинство, уйгуры — преимущественно мусульмане.

В переданном BNS комментарии посольство Китая отмечает, что договоренность комитетов подготовить резолюцию основывается на «дезинформации, среди которой и заявления М. Помпео».

«Так называемый «геноцид» и прочие абсурдные предположения о Синьцзяне не имеют никаких оснований и искажают факты. Они созданы в основном М. Помпео и другими, такими, как он, по скрытым политическим мотивам», – утверждает посольство.

По информации посольства, с 2014 года внутренний валовой продукт в регионе Синьцзян в среднем растет более чем на 7% в год, а уйгурское население в нем в последнее десятилетие выросло с 10,17 млн до 12,72 млн человек.

«Никакой «геноцид» не вызовет роста населения», – подчеркнуло посольство.

«Любой человек, который придерживается правосудия и уважает факты, мог бы сделать объективный и ясный вывод о ситуации в Синьцзяне. Мир, процветание, развитие и прогресс в сфере прав человека в регионе Синьцзян выдержали проверку временем и фатами», – отметило посольство.

И новая, и прежняя администрация США оказывала давление на Китай в связи с его обращением с уйгурами, тибетцами и в вопросе Гонконга.

В регионе Синьцзян в Китай проживают уйгурское меньшинство, уйгуры — преимущественно мусульмане.