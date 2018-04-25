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Британцы согласны на референдумы в Шотландии и Северной Ирландии

Фото pixabay.com

Почти половина жителей Великобритании считают, что Шотландия и Северная Ирландия имеют право на проведение референдума о независимости после выхода королевства из ЕС. Об этом пишет газета Independent, ссылаясь на опрос агентства BMG.

Так, 45 процентов британских подданых считают, что правительство должно разрешить проведение в Шотландии референдума о независимости после Brexit, против высказались 30 процентов.

Газета отмечает, что если из результатов исключить ответы «не знаю», то разрыв в пользу проведения плебисцита становится 60 процентов против 40 процентов.

Опрос показал еще большую поддержку жителям Северной Ирландии. 52 процента опрошенных выступают за право жителей этого региона после Brexit проголосовать по вопросу о том, оставаться ли им в составе Великобритании или же войти в состав Республики Ирландия. Против референдума высказались только 19 процентов респондентов. 

Без ответов не определившихся с выбором соотношение составляет 73 процента против 27 процентов в пользу сторонников голосования.

Опрос BMG проводился в период с 3 по 6 сентября, в нем приняли участие 1 504 человека, проживающих в Англии, Шотландии и Уэльсе. В нем не участвовали жители Северной Ирландии.

Но недавний опрос показал, что 46 процента жителей Северной Ирландии выступают за присоединение к Республике Ирландия, в то время как 45 процентов хотят остаться в составе Великобритании. 

korrespondent.net

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