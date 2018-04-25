В море у Клайпеды возобновлены поиски выпавшего с яхты человека

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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В Балтийском море у Клайпеды в понедельник утром возобновлены поиски выпавшего с перевернувшейся яхты человека, сообщили представители Вооруженных сил (ВС) Литвы.

«В 7.30 спасательная операция возобновлена, в районе работают суда подразделения береговой охраны, они сканируют поверхность, вдоль мола и вдоль берега пытаются найти пропавшего человека», – сказал BNS командор-лейтенант Рамунас Кажярскас.

Спасенные по время происшествия пять человек сейчас находятся в больнице. Подтверждено, что погиб капитан яхты. Все семь членов команды – граждане Польши.

По словам Р. Кажярскаса, находящиеся в больнице лечатся от переохлаждения.

По предварительным данным, яхта, которая шла в Клайпедский порт, вечером в воскресенье перевернулась из-за больших волн.

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