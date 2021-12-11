Британии предрекли катастрофу из-за глобального потепления

Уже существенно изменен ландшафт в районе Тарн Хаус в Озерном крае в горном регионе на северо-западе Англии. Там вынужденная вырубка больных и соседних с ними лиственниц продолжается в течение нескольких лет. По прогнозам, популяция этого дерева сократится на три четверти.

Более того, эксперты прогнозируют, что за 30 лет в стране исчезнет 75-95% популяции ясеней. Ведь только в этом году нужно вырубить 30 тысяч деревьев.

Причиной заболеваний у ясеней и лиственниц ученые называют погоду и изменения климата, так как деревья поглощают углекислый газ.