Британия будет размещать военные самолеты в гражданских аэропортах

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Великобритания впервые со времен Второй мировой войны будет размещать свои военные самолеты в региональных гражданских аэропортах по всей стране. Такое решение принято на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, сообщает в воскресенье, 28 августа, Daily Express со ссылкой на высокопоставленные источники.

«Концепция, получившая название Agile Combat Employment (ACE — гибкое боевое применение), разрабатывалась более года и в первую очередь предназначалась для использования в потенциальных горячих точках по всему миру, таких как Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток или даже восточные фланги НАТО в Европе. Но вторжение России в Украину и опасения по поводу последующей войны с участием НАТО привели к тому, что ACE ускорилась и распространилась на территорию Великобритании», — сообщает издание.