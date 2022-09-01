Ландсбергис: после решений ЕС Балтия и Польша намерены сами ограничивать поток россиян

«Вместе с Эстонией, Латвией и Польшей мы будем стремиться в ближайшие недели найти решения, которые значительно ограничат поток российских туристов», — сказал Ландсбергис для пресс-релиза МИД в среду.

Министры иностранных дел ЕС договорились в среду остановить действие соглашения 2007 года, которое упрощает для россиян получение виз для поездок в блок.

Эта мера не означает официального запрета на туристические визы, к чему призывали некоторые входящие в ЕС соседи России, в том числе Литва.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, процесс получения виз для россиян станет «более сложным и длительным».

Говоря о ситуации на временно оккупированных Россией территориях Украины, Ландсбергис подчеркнул, что Кремль пытается установить контроль над этими территориями, применяя привычные для России оккупационные схемы: создаются марионеточные администрации, меняются законы о гражданстве и паспорта, осуществляются принудительные депортации.

«Территории, временно контролируемые Россией, не должны стать очередной зоной безнаказанности. Мы должны быть готовы быстро реагировать и требовать, чтобы международные организации имели право доступа на эти территории, чтобы обеспечить соблюдение норм международного права и избежать ядерной катастрофы на Запорожской АЭС», — сказал министр.

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