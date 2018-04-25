Британия не станет депортировать граждан ЕС после июня 2021 года

Великобритания не будет автоматически высылать граждан Евросоюза из страны после завершения крайнего срока подачи заявлений на получение новых документов 30 июня 2021 года, сообщает ТАСС.

Об этом заявил в пятницу координатор Европарламента по выходу Великобритании из Евросоюза Ги Верхофстад в эфире Би-би-си радио 4.

«Автоматической депортации не будет», — заявил Верхофстад, отметив, что у граждан ЕС будет возможность подать документы, «указав основания, по которым было невозможно это сделать в рамках стандартной процедуры».

МВД Соединенного Королевства в прошлом году информировало, что проживающие на постоянной основе в Великобритании несколько миллионов граждан стран ЕС должны будут получить новый иммиграционный статус после Brexit. Оформление необходимых документов для взрослых обходится в 65 фунтов стерлингов ($83,8), для детей до 16 лет — в 32,5 фунта ($41,9). Крайний срок подачи заявлений на получение новых документов — 30 июня 2021 года.