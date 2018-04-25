Британия объявила о проведении обзора приоритетов внешней политики, обороны, безопасности

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Правительство Великобритании объявило о проведении самого масштабного обзора своих приоритетов в области внешней политики, обороны, безопасности и международного сотрудничества с момента завершения холодной войны, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Комплексный обзор проводится вслед за выходом страны из состава ЕС, который произошел в ночь на 1 февраля. До 31 декабря текущего года между Великобританией и Евросоюзом будет действовать переходный период, как будто никакого Brexit не было. Начиная с 1 января 2021 года, королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.

«Комплексный обзор будет охватывать все аспекты места Великобритании в мире — от роли нашей дипломатической службы и подхода к развитию до возможностей наших Вооруженных сил и органов безопасности», — отмечается в коммюнике. В нем подчеркивается, что эта аналитическая работа выйдет за рамки проводящихся раз в несколько лет обзоров положения дел в различных областях и будет учитывать «совокупность глобальных возможностей и проблем, с которыми сталкивается Великобритания».