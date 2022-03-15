Британия поддержит украинских беженцев

Великобритания будет платить своим гражданам за то, чтобы они открыли свои дома для украинских беженцев. Таким способом правительство пытается снизить нагрузку на восточные страны ЕС. Об этом сообщает Reuters.

«Британия будет выплачивать 350 фунтов стерлингов своим гражданам, которые приютят беженцев из Украины, если они смогут предложить беженцам свободную комнату или квартиру минимум на 6 месяцев», — сказано в сообщении.

Правительство заявило, что в соответствии с новой схемой представители общественности, благотворительных организаций, предприятий и общественных групп должны иметь возможность предлагать свое свободное жилье через специальный сайт.