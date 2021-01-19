Британия вновь вводит карантин для прибывающих в страну

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«Интерфакс» со ссылкой на сообщение телеканала Sky News пишет, что власти Великобритании вновь вводят обязательный карантин для въезжающих в страну. Об этой противокоронавирусной мере рассказал премьер-министр Борис Джонсон.

Теперь все, въезжающие в Британию из-за границы, обязаны отправиться в 10-дневную изоляцию дома или по месту проживания. Мера касается абсолютно всех, в том числе и граждан Великобритании, возвращающихся на родину. Также при въезде всем следует предъявить ПЦР-тест.

По информации телеканала, власти намерены проводить выборочные проверки, чтобы гарантировать соблюдение правил гражданами.