Британия закрывает свои порты для России

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Министр транспорта Британии сообщил, что обратился ко всем портам страны с просьбой не предоставлять доступ каким-либо российским судам.

«Сегодня я написал во все порты Великобритании с просьбой не предоставлять доступ к любым судам под российским флагом, принадлежащие, контролируемые, зафрахтованные или эксплуатируемые РФ. Учитывая действия Путина в Украине, я четко дал понять, что эти суда не приветствуются здесь с запрещенным законодательством», — говорится в сообщении.

Отмечается, Великобритания должна ограничить российские экономические интересы и заставить правительство РФ ответить за свои поступки.

«Мы поможем британским портам идентифицировать российские суда и будем сообщать портам об идентификации запрещенных судов, направляющихся в Британию», — отметили в министерстве транспорта Британии.

Ранее сообщалось, что Британия заявила о намерении разрушить экономику России.