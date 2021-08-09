Британская разведка разоблачила китайских «спящих» агентов

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В Великобритании были разоблачены китайские шпионы, которые выдавали себя за беженцев. Они воспользовались программой переселения, разработанной для жителей Гонконга, пишет The Times.

Правительственные источники сообщили, что им известно о «спящих» агентах, подающих заявление на получение британской визы под предлогом поиска убежища от тоталитарного государства.

Отмечается, что проверки перед выдачей визы владельцам визы BNO «намного тщательные, чем любые другие».