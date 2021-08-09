Британская разведка разоблачила китайских «спящих» агентов

В Великобритании были разоблачены китайские шпионы, которые выдавали себя за беженцев. Они воспользовались программой переселения, разработанной для жителей Гонконга, пишет The Times.
Правительственные источники сообщили, что им известно о «спящих» агентах, подающих заявление на получение британской визы под предлогом поиска убежища от тоталитарного государства.
Отмечается, что проверки перед выдачей визы владельцам визы BNO «намного тщательные, чем любые другие».
«Мы имеем дело с тоталитарным государством, которое использует информаторов. Если кто-то опасается, что Коммунистическая партия Китая будет размещать информаторов в попытке похитить секретные сведения свободного общества, то эти опасения полностью оправданы», — заявил последний губернатор британского Гонконга Крис Пэттен.
Напомним, паспорт британского гражданина за рубежом — British National (Overseas), BNO — выдавали жителям Гонконга перед передачей территории от Великобритании в КНР в 1997 году.
Соединенное Королевство год назад объявило об особом визовом режиме для владельцев BNO. Это было сделано после принятия в Гонконге закона О госбезопасности. Закон ввел ответственность за сепаратизм, антиправительственную деятельность и подготовку к мятежу.korrespondent.net