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Британская разведка разоблачила китайских «спящих» агентов

Фото pixabay.com

В Великобритании были разоблачены китайские шпионы, которые выдавали себя за беженцев. Они воспользовались программой переселения, разработанной для жителей Гонконга, пишет The Times.

Правительственные источники сообщили, что им известно о «спящих» агентах, подающих заявление на получение британской визы под предлогом поиска убежища от тоталитарного государства.

Отмечается, что проверки перед выдачей визы владельцам визы BNO «намного тщательные, чем любые другие».

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«Мы имеем дело с тоталитарным государством, которое использует информаторов. Если кто-то опасается, что Коммунистическая партия Китая будет размещать информаторов в попытке похитить секретные сведения свободного общества, то эти опасения полностью оправданы», — заявил последний губернатор британского Гонконга Крис Пэттен.

Напомним, паспорт британского гражданина за рубежом — British National (Overseas), BNO — выдавали жителям Гонконга перед передачей территории от Великобритании в КНР в 1997 году.

Соединенное Королевство год назад объявило об особом визовом режиме для владельцев BNO. Это было сделано после принятия в Гонконге закона О госбезопасности. Закон ввел ответственность за сепаратизм, антиправительственную деятельность и подготовку к мятежу.

korrespondent.net

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