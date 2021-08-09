ВОЗ может назвать новые мутации SARS-CoV-2 именами созвездий

Двух десятков букв греческого алфавита может не хватить для обозначения вариантов вируса SARS-CoV-2, допускает эксперт ВОЗ. А названия мутаций по месту обнаружения организация считает дискриминацией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может ввести имена созвездий для обозначения новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом эксперт организации Мария Ван Керкхове рассказала в интервью британскому изданию The Telegraph. «Нам, вероятно, не хватит греческого алфавита, но мы уже изучаем следующую серию названий», — объяснила она.

Еще одной альтернативой выступали имена древнегреческих богов и богинь, добавила Керкхове. Позднее от этого варианта было решено отказаться.