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Британские подданные спешат получить гражданство Швеции

Фото из открытых источников

Британские подданные спешат получить гражданство Швеции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, на фоне политической и экономической нестабильности, связанной с выходом Великобритании из Европейского Союза, все больше подданных Соединенного королевства обращаются за получением гражданства Швеции.

Согласно официальным данным, распространенным Миграционным агентством Швеции, только в этом году шведское гражданство получили более 4 100 британцев. Таким образом 2019 год стал рекордным, поскольку годом ранее число британцев, получивших шведское гражданство, было в три раза меньше.

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Однако, представители Миграционного агентства Швеции спешат заверить, что подготовка к выходу Великобритании из ЕС лишь частично объясняет рост числа британских граждан, ставших гражданами Швеции.

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