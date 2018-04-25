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Британские подданные спешат получить гражданство Швеции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, на фоне политической и экономической нестабильности, связанной с выходом Великобритании из Европейского Союза, все больше подданных Соединенного королевства обращаются за получением гражданства Швеции.

Согласно официальным данным, распространенным Миграционным агентством Швеции, только в этом году шведское гражданство получили более 4 100 британцев. Таким образом 2019 год стал рекордным, поскольку годом ранее число британцев, получивших шведское гражданство, было в три раза меньше.