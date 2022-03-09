Британские СМИ: беженки из Украины становятся жертвами сексуальной эксплуатации

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Более полутора миллионов человек покинули территорию Украины после вторжения российской армии. Поскольку украинским мужчинам в возрасте до 60 лет покидать страну запрещено, поток беженцев состоит из женщин, детей и пожилых.

Как сообщает британская Daily Mail, это привлекло внимание криминальных группировок, стремящихся нажиться на человеческих страданиях, обратив беженок в рабынь, в том – сексуальных. Но немало и мужчин, вызвавшихся просто подвезти женщин до ближайшего города, а затем требующих «уплаты».

«Война в Украине резко ухудшила ситуацию с торговлей людьми. Она вызовет в Европе эффект домино, и беженкам все больше грозит эксплуатация. Во многих странах, куда прибывают беженцы, уже действуют банды, охотящиеся на самых слабых», — сообщила изданию эксперт благотворительного фонда CARE Лорен Агню.