Кабмин Литвы рассмотрит продление чрезвычайного положения до 21 апреля

По словам замминистра, предлагается сохранить по существу такой же режим чрезвычайного положения, какой уже был установлен.

Он позволяет более гибко использовать государственный резерв, усиливает охрану государственной границы и прикрытие государственной границы, предусматривает досмотр транспортных средств, лиц и их багажа в приграничье.

«Мы немного модифицируем охрану важных для национальной безопасности объектов, реагируя на риски. (…) Мы усилим внимание к охране этих объектов», — сказал Дмитриевас BNS.

По его словам, также будет предложено ограничить информацию, распространяемую российскими новостными каналами.

Согласно закону, решение об установлении чрезвычайного положения на всей территории государства или в ее части принимается Сеймом в случае возникновения угрозы конституционному строю или общественному спокойствию в государстве.

Между сессиями Сейма в неотложных случаях президент вправе принять такое решение, одновременно созывая внеочередную сессию Сейма для обсуждения этого вопроса. Сейм утверждает или отменяет решение президента.

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