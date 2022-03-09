Кабмин Литвы рассмотрит продление чрезвычайного положения до 21 апреля

Поскольку российское вторжение в Украину продолжается, Кабинет министров Литвы рассмотрит в среду предложение о продлении чрезвычайного положения (ЧП) в стране более чем на месяц — до 21 апреля.
Заместитель министра внутренних дел Виталиюс Дмитриевас сообщил BNS, что это предварительная дата, она может незначительно измениться до заседания правительства.
Действующее сейчас ЧП связи с вторжением России в Украину, объявленное в Литве в конце февраля, закончится 10 марта в 24 часов.
По словам замминистра, предлагается сохранить по существу такой же режим чрезвычайного положения, какой уже был установлен.
Он позволяет более гибко использовать государственный резерв, усиливает охрану государственной границы и прикрытие государственной границы, предусматривает досмотр транспортных средств, лиц и их багажа в приграничье.
«Мы немного модифицируем охрану важных для национальной безопасности объектов, реагируя на риски. (…) Мы усилим внимание к охране этих объектов», — сказал Дмитриевас BNS.
По его словам, также будет предложено ограничить информацию, распространяемую российскими новостными каналами.
Согласно закону, решение об установлении чрезвычайного положения на всей территории государства или в ее части принимается Сеймом в случае возникновения угрозы конституционному строю или общественному спокойствию в государстве.
Между сессиями Сейма в неотложных случаях президент вправе принять такое решение, одновременно созывая внеочередную сессию Сейма для обсуждения этого вопроса. Сейм утверждает или отменяет решение президента.
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