Brussels Airlines прекратит полеты между Вильнюсом и Брюсселем

«Мы получили их официальную информацию, что они останавливают полеты с конца октября, но мы также получили их планы, что они возобновят этот маршрут в летний сезон следующего года», — сказал представитель Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

Первым о приостановке полетов сообщил новостной портал 15min.lt, которому это подтвердили представители Brussels Airlines.

«Из-за низкого спроса между Брюсселем и Вильнюсом в зимний сезон эти рейсы в этот период выполняться не будут. Поскольку спрос на такие рейсы был низким, количество пострадавших клиентов также было небольшим», — говорится в ответе компании.

Прямые рейсы авиакомпании Ryanair будут доступны из Каунаса в аэропорт Шарлеруа в Бельгии, который находится в 50 км от центра Брюсселя.

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